В Сочи пройдет «Кулинарный бой» между школьниками

Участниками проекта «Кулинарный бой» в Сочи стали подростки десяти образовательных организаций курорта из социальной группы риска.

Под руководством заведующих производством школьных столовых они должны получить основные навыки в приготовлении пищи, сформировать знания и навыки здорового питания, ориентироваться в вопросах качества и состава продуктов, понимать принципы пищевой безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

Проект имеет профориентационную направленность, он знакомит детей с основами профессий технолога, повара, кондитера, пекаря. В 2016 году 17 выпускников «Кулинарного клуба» стали студентами Сочинского торгово-технологического техникума.

Итогом работы проекта является конкурс «Кулинарный бой». В 2017 году он проводится с использованием стандартов JuniorSkills по компетенции «Кулинарное дело». Команды должны будут приготовить в режиме реального времени аперитивные и горячие закуски, а также удивить экспертов домашним заданием — оформлением кэнди бара «Фруктовая фантазия».

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