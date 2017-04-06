В Сочи пройдет международный чемпионат по банному парению

«Сочи Парк» 29 апреля примет открытый международный чемпионат по банному парению среди профессионалов.

Мероприятие будет проходить в ГК «Богатырь». В соревнованиях примут участие 12 банщиков из России, стран СНГ и Европы. Главным судьей чемпионата выступит международный банный СПА-эксперт, вице-президент Международной банной федерации Александр Марченко.

Судьи выберут победителей по результатам выступлений, которые будут оцениваться по 18 критериям. Награды будут присуждены в номинациях «Сказочное парение» и «Богатырский пар», а также на приз зрительских симпатий «Лучшая банная программа», сообщает пресс-служба «Сочи Парка».

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