В Сочи пройдет турнир среди женских футбольных сборных «Кубанская весна»

В Сочи с 21 по 27 марта пройдет традиционный международный футбольный турнир для молодежных сборных девушек «Кубанская весна».

Соревнования будут проходить в Центре подготовки национальных сборных команд России по футболу «Спутник-Спорт».

За звание победителя турнира поборются восемь сборных (игроки 1998—2000 годов рождения). В группу А попали Иран, Краснодарский край (Россия), Казахстан, Словения, в группу B — Азербайджан, Румыния, Россия, Беларусь, сообщает пресс-служба ФК «Кубаночка».

Полное расписание матчей можно посмотреть здесь.

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