В Сочи пройдет творческий фестиваль «Оперение»

В Сочи с 23 июня по 2 июля будет проходить Всероссийский ежегодный фестиваль «Оперение-2017».

Первое официальное объявление о мероприятии состоится 16 февраля на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс». Заявление сделает художественный руководитель Константин Хабенский. Актер также проведет открытый урок студии творческого развития и мастер-класс, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Фестиваль летом будет проходить на базе ОК «Дагомыс». В нем примут участие воспитанники студий творческого развития Константина Хабенского из 11 городов России. Свои работы представят более 500 детей.

Запланированы мастер-классы актеров и режиссеров российских театров, встречи со звездами, музыкально-пластические и поэтические импровизации, флешмобы.

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