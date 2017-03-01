В Сочи пройдет выставка портретов кошек

В государственном литературно-мемориальном музее Николая Островского в Сочи 1 марта пройдет вернисаж, посвященный Дню кошек в России.

На выставке продемонстрируют работы воспитанников школ искусств. В залах музея можно будет увидеть более 100 котов, кошек и котят разных пород, цветов и фактур: из папье-маше, фарфора, акварельных и керамических. Также в экспозицию вошли экспонаты из частных собраний.

Во время работы экологической выставки «Кошка, которая гуляет сама по себе» для детей будут проводить интерактивные экскурсии и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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