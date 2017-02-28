В Сочи пройдет выставка пожарно-спасательной техники

В Сочи 1 марта откроется выставка, посвященная 22-летию Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

С 11:00 до 16:00 на площади Флага будут представлены аварийно-спасательные машины, реанимобиль, моторная лодка «Стрингер», водолазное оборудование и квадроциклы. Также запланированы показательные занятия и беседы с жителями и гостями курорта на тему «Профессия — спасатель».

Кинологи ЮРПСО МЧС России проведут показательную тренировку. Медики спасотряда на специальном роботе-тренажере «Гоша» покажут порядок оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации.

Затем состоится праздничный концерт, на котором выступят вокальные и танцевальные коллективы города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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