В Сочи пройдет выставка продукции кубанских производителей

В Сочи 13 апреля проведут выставку-презентацию продукции кубанских производителей.

В мероприятии примут участие более 50 предприятий перерабатывающей промышленности края.

Запланирована деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с потенциальными покупателями: предприятиями торговли, общественного питания и санаторно-курортного комплекса.

Ярмарка пройдет в комплексе «Аквалоо». Начало в 11:00, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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