В Сочи пройдет этап гонки Mitjet Arctic Cup

На трассе «Сочи Автодрома» 25 февраля пройдет этап монокубка Mitjet Arctic Cup.

Этап станет первой гонкой в календаре российской гоночной серии Mitjet Series Russia. На старт выйдут около 15 пилотов, в том числе многократный призер российских кольцевых гонок Дмитрий Добровольский, участник Mitjet Series France в 2014 и 2015 годах Игорь Муравлев, победитель зимнего российского чемпионата Mitjet 1300 в 2012-м году Михаил Макаровский, победитель этапов Кубка России по ралли и первой раллийной гонки на «Сочи Автодроме» в 2015 году Юрий Борисенко, а также 15-летний пилот Глеб Кузнецов.

В этом году российская серия включает два этапа Mitjet Arctic Cup, шесть этапов Кубка России Mitjet и два этапа гонки на выносливость Mitjet Endurance (3,5 часа), сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

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