В Сочи пройдет юношеский хоккейный турнир «Золотая шайба»

Хоккейный турнир «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова пройдет в Сочи с 24 марта по 19 апреля.

Соревнования юных хоккеистов пройдут в тренировочном центре ледового дворца спорта «Айсберг». Планируется, что в турнире примут участие 180 команд юношей трех возрастных групп, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

За 21 игровой день проведут 588 игр, в которых примут участие более 3 тыс. юных хоккеистов из 72 субъектов Российской Федерации. В соревнованиях трех возрастных групп примут участие юноши 2002-2007 годов рождения.

Победители и призеры соревнований получат путевки в образовательный центр «Сириус».

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