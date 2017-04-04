В Сочи пройдут вечера «Музыка на воде. Весенняя рапсодия»

В Сочи 11 и 12 апреля в здании Морского вокзала пройдут концерты «Музыка на воде. Весенняя рапсодия».

В первый вечер для зрителей выступит российско-итальянская солистка Ольга Леман-Балашова. Она исполнит классические композиции XVII — XX веков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

На 12 апреля запланирован концерт заслуженного артиста Башкортостана Артура Назиуллина. Он сыграет на кларнете произведения композиторов Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса, Сергея Прокофьева, Астора Пьяццоллы.

Аккомпанировать артистам будет квартет имени С. В. Рахманинова. Начало концертов в 20:00.

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