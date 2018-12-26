В администрации города отметили, что массового падежа птиц нет.

«Звонки поступают от Лазаревского района до Имеретинки, то есть на всем протяжении города-курорта», — рассказал орнитолог Александр Дворецкий.

Точных данных о количестве пострадавших птиц нет. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что ведомству известно о нескольких случаях, массовой гибели птиц отмечено не было.

По предположению орнитолога, мазутное пятно могло быть принесено в Сочи морским течением от порта Туапсе, где идет перевалка нефтепродуктов, пишет «Коммерсантъ».

«Никакого массового падежа и прочих вещей нет. Подтверждения, что критическая ситуация, однозначно нет, ценных пород птиц нет», — заявил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов.

По его словам, на побережье выявили около десятка птиц в мазуте. С ситуацией разбирается природоохранная прокуратура и Росприроднадзор, сообщает ТАСС.

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