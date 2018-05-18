В Сочи Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Президент России призвал снять непонятные для РФ ограничения на гуманитарную помощь Сирии.

Также главы государств обсудили выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы.

По итогам переговоров Владимир Путин рассказал журналистам, что они с Меркель «обменялись мнениями по обострившейся ситуации в ближневосточном регионе». Российский лидер призвал ускорить восстановление Сирии.

«Как же люди будут туда возвращаться, если там все разрушено?», — сказал он.

Президент отметил, что в районах, которые освобождаются от террористов правительственными войсками, наблюдается достаточно большой поток сирийских граждан в свои дома.

Также он подчеркнул «стремление Федеративной Республики Германии серьезно участвовать в восстановлении социальной и экономической инфраструктуры этой страны».

«Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями», — цитирует Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ангела Меркель прибыла в Сочи 18 мая. В аэропорту Краснодара канцлера ФРГ встречал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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