В Сочи пьяный пациент напал на фельдшера и водителя скорой помощи

Это произошло в ночь на 17 февраля. Полицейские проводят проверку по факту нападения.

В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о том, что пациент нанес телесные повреждения прибывшим на вызов фельдшеру и водителю кареты скорой медицинской помощи.

«По указанному адресу выехали сотрудники полиции, опросили медицинских работников, возможных свидетелей и очевидцев. Полицейскими было установлено, что гражданин, находящий в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес телесные повреждения прибывшим для оказания медпомощи фельдшеру и водителю. В настоящее время правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.

Проверка по факту нападения на медицинских работников продолжается. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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