В Сочи работа конной полиции и кинологов заинтересовала болельщиков

28 июня в 10:57

К обеспечению безопасности во время ЧМ-2018 привлекли собак и лошадей. Полицейские проверяют стадион и тренировочные арены, автотранспорт и крупногабаритные предметы.

В задачи конной полиции входит патрулирование территории, прилегающей к стадиону «Фишт», в дни проведения матчей. Смена конной полиции длится около восьми часов. После матча лошадям предоставляют возможность отдохнуть. А затем снова начинается тренировочный процесс для поддержания рабочих навыков животного.

«Многие не видели лошадей, не видели сотрудников полиции — кавалеристов, поэтому подходят, фотографируются, просят погладить. Говорят, что очень необычно выглядим, очень красиво. Лошади при этом ведут себя очень хорошо. На первом матче они немного нервничали, потому что осваивались, для них это все новое. Но к четвертому матчу они прекрасно себя ведут, освоились, даже пытаются у болельщиков что-нибудь вкусненькое попросить», — сказала заместитель командира кавалерийского взвода полиции УМВД России по Краснодару Екатерина Беловолова.

Смена кинолога длится 12 часов, однако собака работает не все это время, а задействуется по мере необходимости. Служебные собаки — в основном это немецкие овчарки, лабрадоры и спаниели — содержатся в сочинском кинологическом центре, где с ними проводят ежедневные тренировки.

«Долли наша очень нравится людям, она такая «плюшевая» на первый взгляд, хотя в полном объеме способна выполнять свои служебные обязанности. Именно спаниели считаются разносторонними, именно их в большинстве случаев используют как служебную породу. А так, конечно, все хотят ее погладить, потискать, фотографируются с ней. В общем она звезда у нас», — рассказал о служебной собаке младший инспектор-кинолог ОМВД России по Тихорецкому району Сергей Соколов.

К месту несения службы животных доставляют специальным транспортом: это машины с вольерами для собак и коневозка для лошадей, где созданы все условия, чтобы животные во время переезда чувствовали себя комфортно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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