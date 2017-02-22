В Сочи работодатели на конференции обсудили HR-технологии

В Сочи 21 февраля прошла конференция для работодателей «Умные HR-технологии».

Директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова рассказала о проектах, которые за счет безошибочного найма и развития сотрудников помогают бизнесу снизить экономические риски, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Руководитель проекта HRspace Роман Ефимов рассказал о об уберизации рекрутмента и как с помощью нового сервиса найти редкого специалиста в другом городе, сократив срок найма.

«В России мы единственный сайт, который запустился с обеспечением в 100% всех заявок суммой, которая есть на расчетном счете у клиента. Мы выступаем в роли регулятора на этой площадке, обеспечиваем безопасность сделки. Все работодатели проходят стандартную проверку компании. Обе стороны находятся в равном и безопасном положении. Заказчик выплачивает рекрутеру необходимые деньги только в случае успешного подбора. Рекрутер может получить деньги, если кандидат успешно выведен на работу», — пояснил Ефимов.

О другом проекте, основанном на новых технологиях, рассказала руководитель «Академии» HeadHunter Алена Мастерова. «Академия» включает в себя более 800 курсов бизнес-школ мира. Она развивается за счет новых тем и форматов. Недавно проект пополнили курсами виртуальной реальности и элементами вовлечения в процесс обучения сотрудников. Технология позволяет сотрудникам видеть свой рейтинг после обучения по сравнению с коллегами. Онлайн-обучение уже востребовано в ЮФО компаниями различных отраслей.

«Сейчас самыми активными пользователи «Академии» для бизнеса стали отели. В гостиничном бизнесе важно соответствовать мировым стандартам качества. Чтобы обучать, передавать знания и поддерживать их, нужны преподаватели и практики высочайшего уровня. Это тоже дает «Академия»», — сказала Мастерова.

По ее словам, не нужно привозить дорого тренера и отрывать персонал от работы. Каждый может пройти обучение дистанционно в удобное время, в том числе, с домашнего компьютера или телефона. Работодатель получает статистику с результатами обучения.

Организаторы конференции ожидают, что уберизация рекрутмента, геймификация, виртуальная реальность в обучении и искусственный интеллект в подборе и оценке персонала расширят терминологию работодателей и помогут в развитии бизнеса.

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