В Сочи рассмотрят предложения по расположению новых автобусных остановок

Предложения должны подготовить городские перевозчики.

Представители департамента транспорта Сочи, Ространснадзора, ГИБДД и компаний перевозчиков обсудили возможность обустройства павильонов на местах несанкционированных остановок. Отмечается, что пассажиры просят остановить маршрутку в одних и тех же местах, где официальной остановки нет. В связи с этим специалисты рассмотрят вопрос организации новых мест посадки и высадки людей.

Сейчас в Сочи ведут работу по оптимизации и реорганизации сети общественного транспорта. За последние годы на курорте появилось много новых микрорайонов. Некоторые маршруты собираются продлить. Перевозчиков призвали обновлять свой автопарк. Новые машины должны быть удобны для маломобильных граждан, оснащены кондиционерами, автоинформаторами и электронными табло, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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