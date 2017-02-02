В Сочи разработали программу по восстановлению 460 га плантаций чая

В Сочи в 2017 году составили реестр чайных плантаций. Их общая площадь — 1,2 тыс. га, но лишь четверть земли предприятия используют по назначению.

Остальные участки простаивают или вовсе заброшены. Об этом 2 февраля на совещании по развитию отрасли рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Он подчеркнул, что уже разработана программа по восстановлению части плантаций. Для этого из краевой казны выделили почти 26 млн рублей. Средства получат совхозы, которые за пять лет реконструируют более 460 га. Еще 400 га восстановлению не подлежат. Их нужно заново вводить в эксплуатацию. Однако некоторые владельцы не собираются этого делать.

«Мы принимаем решения о том, чтобы эти участки перешли в муниципальную собственность. Дальше они распредилились уже по тем собственникам, по тем хозяйствам, которые хотят восстанавливать эти чайные плантации», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Повышать урожайность чая власти края намерены не только за счет увеличения площадей, но и с помощью научных технологий. Сейчас оформляются документы, которые позволят субсидировать, например, создание системы капельного орошения и закупки спецтехники, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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