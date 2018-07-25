В Сочи разработают проекты для круглогодичной работы курорта

Губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу перед главами курортных городов и районов обеспечить работу санаторно-курортных комплексов, в том числе в межсезонье.

В Сочи уже подготовили несколько проектов по развитию курортной инфраструктуры Лазаревского района.

Планируют создать сквер «Лиран» с парковкой и объектами обслуживания, оборудовать пляж и морскую набережную, туристический объект «Деревня ремесел», построить гостиничный комплекс с аквапарком, спортивно-оздоровительный и лечебно-диагностический центры.

В региональном департаменте инвестиций и развития МСП сообщили, что сейчас рассматривают возможность выделения земельных участков для реализации проектов, идет поиск инвесторов.

После проработки условий реализации проекты внесут в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань ассоциируется у туристов не только с морем — популярностью пользуются горнолыжные курорты, этнографические и национальные парки, бальнеолечебницы и здравницы. Активно развивается деловой и событийный туризм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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