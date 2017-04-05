В Сочи разработают систему «Умный город»

В Сочи приступили к разработке системы «Умный город», которая объединит новые технологии, внедряющиеся в различные сферы жизни.

К разработке концепции приступили научные сотрудники Национального института информационных технологий и связи Москвы.

Планируется, что одна информационная площадка объединит школьный электронный дневник, онлайн-приемные, бронирование столика в кафе и заказ еды через Интернет, приложение для вызова такси, а возможность узнать онлайн, где находится общественный транспорт.

«Это может происходить через информатора, который установлен на автобусной остановке, это может происходить через приложение, которое позволит в режиме реального времени видеть, как двигается общественный транспорт. Это уже реализовано в некоторых городах России, это уже очень востребовано. Теперь пришло время, чтобы Сочи попал в рейтинг умных городов России», — считает гендиректор института Александр Минов.

Специалисты института проведут диагностику, узнают количество счетчиков воды и тепла в сочинских домах, количество пациентов, записывающихся на прием онлайн, наличие бесплатных Wi-Fi точек. Затем они подготовят рекомендации и документ с разработанной концепцией «Умного города Сочи», сообщает пресс-служба администрации курорта.

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