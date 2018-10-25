В Сочи разрушенный мост через реку Макопсе восстанавливают 20 человек и 45 единиц техники

По состоянию на 12:00 25 октября на четырех из пяти участков федеральной трассы А-147 — в Адлере и в поселке Вардане Лазаревского района, а также на всем протяжении трассы А-149 транспорт едет в штатном режиме.

За сутки в результате ливневых дождей и схода стоковых вод были подтоплены пять участков федеральной трассы А-147. На горной дороге А-149 сошли сели.

Основные силы и средства стянуты в Лазаревский район Сочи, где из-за паводка на реке Макопсе разрушен 20-метровый участок подхода к мосту на 91-м км трассы А-147 Джубга — Сочи.

Последствия ЧС ликвидируют 45 единиц техники, в том числе два крана, два экскаватора, фронтальный погрузчик, два манипулятора, самосвалы и 20 человек дорожных рабочих. В настоящее время специалисты устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий (бетонные кубы и ФБС) для восстановления земляного полотна и дорожной одежды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Принято решение усилить группировку еще одним краном, фронтальным погрузчиком и четырьмя самосвалами. Дополнительную технику сейчас перебрасывают в зону подтопления. Заготовлены материалы для отсыпки размытого участка — бетонные кубы (35 штук), блоки ФБС (130 штук), инертные материалы (более 2 тыс. куб. м).

Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе нет. Работы по ликвидации ЧС в Краснодарском крае осложняет сильный дождь. При благоприятных погодных условиях и снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через реку Макопсе в течение 48 часов.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение. Федеральные дорожники призывают водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильное сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи прекращено с 0:40 25 октября.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. В Апшеронском районе из-за ливней подтопило четыре населенных пункта, там также ввели режим ЧС. В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. На трассу Адлер — Красная Поляна сошел сель, его последствия ликвидировали 25 октября. В Адлере и Хостинском районе подтопило больницу и поликлинику.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

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