В Сочи разыграют клюшки из кремлевской новогодней елки с автографами хоккеистов

Десять клюшек разыграют 10 мая на финальном матче Кубка Крутова в рамках фестиваля Ночной хоккейной лиги.

Свои автографы на них поставили 12 известных хоккеистов, среди них — Александр Якушев, Владимир Мышкин, Александр Могильный, Ирек Гимаев.

Чтобы получить клюшку, нужно прийти на финал Кубка Крутова в ледовый дворец «Айсберг» 10 мая в 10:00 и в течение первого периода сделать интересное селфи. Затем надо опубликовать свой снимок в Instagram с хэштегом #хочуклюшку и дождаться определения победителей. Организаторы выберут десять самых забавных селфи, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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