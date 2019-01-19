ДТП произошло 19 января около 13:30 на выезде из Мацесты в сторону центра курорта.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Автобус № 48 лоб в лоб столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Как рассказали очевидцы, несмотря на то, что в общественном транспорте были пассажиры, никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

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Сегодня днём, около 13:30 на выезде из Мацесты в сторону центра Сочи произошло ДТП. Маршрутка № 48 совершила лобовое столкновение с двумя легковыми автомобилями. Информация о пострадавших уточняется.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) 19 Янв 2019 в 4:11 PST

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