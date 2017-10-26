В Сочи реконструкцию центра национальных культур «Истоки» завершат к концу года

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина во время поездки в муниципалитет оценила ход работ.

В Центре заменили все коммуникации, кровлю, отремонтировали фасад и актовый зал на 250 человек. Приобрели новое оборудование. После ремонта здесь будут работать 53 клубных формирования, жители смогут заниматься изобразительным искусством, танцами, вокалом. Завершить ремонт планируют к концу года.

Министр культуры Кубани также посетила филиал № 3 Центральной библиотечной системы города, а также филиал детской школы искусств № 1.

В апреле глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении средств краевого бюджета на ремонт и укрепление материально-технической базы 64 муниципальных учреждений культуры. В частности, на реконструкцию Центра национальных культур «Истоки» в Сочи выделено порядка 11 млн рублей. Всего на обновление здания направлено около 35 млн рублей из бюджета различных уровней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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