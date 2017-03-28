В Сочи решили увековечить память о фестивале молодежи и студентов

В Сочи проведут голосование по отбору лучших идей о том, как увековечить память о Всемирном фестивале молодежи и студентов.

«Уже есть предложение разбить в память о фестивале новый большой сквер в районе улицы Фабрициуса. Но мы ждем и других вариантов. И в первую очередь от самих жителей. Принимать такой фестиваль почетно, но и очень ответственно. Потому что снова сочинцам предстоит представлять Россию. И мы, конечно, должны вспомнить свои самые лучшие качества гостеприимства», — подчеркнул мэр Анатолий Пахомов.

По традиции, в городах, принимающих фестиваль, новые парки, скверы, учреждения и улицы называют в честь мероприятия. Ко всемирному молодежному форуму в 1957 году в Москве был заложен парк «Дружба», получил свое название Проспект Мира, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 21 октября.

Прием заявок на участие начался 10 сентября 2016 года. Регистрация волонтеров стартовала 25 октября и продолжится по февраль 2017 года. В августе утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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