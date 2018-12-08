В Сочи РК «Енисей-СТМ» уступил итальянскому «Зебре»

Встреча прошла 8 декабря в рамках 3-го тура Европейского Кубка вызова.

Первый тайм команды завершили со счетом 14:14, однако во второй половине игры «Енисей» пропустил две попытки, две реализации и один штрафной.

Итог матча — 14:31 в пользу «Зебре».

Ответная встреча пройдет 15 декабря в Парме, сообщает пресс-служба РК «Енисей-СТМ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Енисей-СТМ» принимает участие в турнире в четвертый раз и на сегодняшний день является единственным представителем России во втором по статусу клубном турнире Европы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник