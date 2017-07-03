В Сочи родились два дельфиненка

Ветеринары дельфинария установили, что состояние новорожденных в норме.

«Дельфинята — мальчик и девочка — родились у двух самок 1 июля в 5:00 и в 16:00. Сейчас они находятся вместе с самками в большом бассейне. Транспортировать их нельзя, так как кожа у новорожденных очень нежная и ее легко повредить», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» администратор Лазаревского дельфинария Александр Ельников.

Он уточнил, что сейчас детеныши питаются молоком. Имена для них еще не выбрали. Предполагается, что для этого будет проведен конкурс среди зрителей.

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