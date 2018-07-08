В Сочи российские болельщики после матча с Хорватией убрали с трибун мусор

Фото уборки они опубликовали в соцсетях.
Фанаты запустили в социальных сетях акцию #ЧистыйЧМ.
«Убирать за собой мусор после матча – хорошая идея. Собрал пару пакетов и это заняло всего две минуты моего времени. А как приятно не оставлять за собой грязь», — написал болельщик Роман.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в преддверии матча 1/4 финала ЧМ между сборными России и Хорватии в Сочи журналист Юрий Дудь призвал болельщиков убрать за собой.
Сборная Хорватии в Сочи 7 июля победила команду России и вышла в полуфинал ЧМ.
Фоторепортаж с матча смотрите здесь.
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