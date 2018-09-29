В Сочи российский гонщик Никита Мазепин стал призером Гран-при 3

В рамках «королевских гонок» на «Сочи Автодроме» 29 сентября прошла первая гонка серии GP3.

Победу в заезде молодежной серии GP3 отпраздновал итальянец Леонардо Пульчини. Он сумел реализовать преимущество первого стартового места, доставшегося ему после аннулирования за нарушение пределов трассы попытки в пятничной квалификации россиянина Никиты Мазепина.

Российский гонщик штрафа был вынужден стартовать восьмым, но смог прорваться на второе место и поднялся на подиум на своем домашнем этапе. Также на счету Мазепина быстрейший круг в гонке.

Тройку призеров замкнул Антуан Юбер, который сохранил за собой лидерство в общем зачете серии. Мазепин уступает французу в чемпионате 24 очка.

Гонщики GP3 проведут еще одну гонку 30 сентября, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Сама гонка стартует 30 сентября в 14:10.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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