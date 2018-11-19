В Сочи рядом с обрушившимся мостом для проезда открыли насыпь

По насыпи могут проехать легковые автомобили, пассажирский транспорт, КамАЗы и самосвалы.

«Устроена временная насыпь, организован проезд по временной схеме. Приступаем к восстановительным работам на самом мосту. Сейчас движение по нему закрыто, движение выполняется по временной насыпи», — сказал руководитель сочинского дорожного филиала ГКУ КК «Краснодаравтодор» Денис Пронкин.

Восстановление моста займет несколько месяцев, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр на 4-м километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту на трассе местного значения в поселке Нижняя Шиловка. В Сочи обрушившийся мост восстанавливают 35 человек.

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