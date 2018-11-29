В Сочи с 1 декабря стартует горнолыжный сезон

29 ноября в 15:58

На курорте «Горки Город» откроют трассы горноклиматической зоны «Цирк-2» на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

Снег здесь начал ложиться еще в октябре. Сейчас толщина снежного покрова достигла приемлемого уровня, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта.

В Нижнем городе курорта на отметке +540 м начнут работать прокат горнолыжного оборудования и лыжная мастерская.

Планируется, что в зависимости от погодных условий зона «Цирк-2» будет постоянно доступна для горнолыжников с 1 декабря. Остальные трассы и зоны фрирайда и тюбинга откроются, как только позволят погодные условия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее горнолыжный сезон «Горки Город» планировали открыть в конце ноября. На курорте «Роза Хутор» горнолыжный сезон откроют 14 декабря.

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