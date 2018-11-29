В Сочи с 1 декабря запустят два новых экспресс-маршрута

На курорте продолжают оптимизировать работу общественного транспорта.

До Красной Поляны будут курсировать автобусы по двум новым маршрутам — № 105э и 135э.

Автобус №105э отправится по маршруту «Ж/д вокзал Сочи — ГЛК «Роза Хутор»». По пути он будет делать несколько остановок с интервалом движения от 20 до 40 минут.

Автобус №135э последует по маршруту «Ж/д вокзал Олимпийский парк — ГК «Лаура» — ГЛК «Роза Хутор»». Транспорт будет ходить с интервалом 35 минут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Автобус №105с будет курсировать по измененному маршруту, который сократят до остановки «Форелевое хозяйство».

Автобусы № 105, 105с и 135 перестанут останавливаться на ж/д вокзале Эсто-Садок. До него можно будет добраться на автобусе № 63.

Подробную схему движения автобусов на новых и измененных маршрутах можно посмотреть здесь.

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