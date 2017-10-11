В Сочи с фасадов многоэтажек демонтируют незаконные баннеры

На курорте проводят работу по пресечению фактов размещения несанкционированной рекламы.

Речь идет о фасадах жилых многоквартирных домов, на которых без разрешительных документов собственники жилья размещают баннеры с объявлениями. Например, фасад дома на улице Горького был увешан рекламными кострукциями с информацией о продаже квартир. Сейчас объявлений почти не осталось. Большинство собственников, получив предписания от администрации, сняли рекламу добровольно. Остальные баннеры в принудительном порядке демонтирует нанятый альпинист.

«Нам пришлось за счет собственных средств нанимать альпиниста и приводить фасад в первоначальное состояние. Будем обращаться в суд, чтобы взыскать деньги, которые затратили на демонтаж этих конструкций и баннеров», — рассказал юрист управляющей компании Евгений Лукашук.

Отмечается, что такая реклама уродует облик города. Также это может быть уловкой недобросовестных риелторов. За отдельную плату они предлагают сотрудничество собственникам квартир, чьи окна выходят на трассы или пешеходные зоны.

«За нарушение правил благоустройства и санитарного состояния территории, в данном случае, за размещение несанкционированных рекламных объявлений гражданами, предусмотрены штрафы до 2,5 тыс. рублей. Если это совершается повторно в течение года, то штраф составляет 3 тыс. рублей», — пояснил начальник управления административной инспекции Константин Петров.

Вопросом размещения несанкционированных рекламных конструкций уже занимается полиция, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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