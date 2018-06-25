В Сочи с начала ЧМ-2018 родилось более 260 детей

Шесть из них — близнецы. Столько двойняшек всего за десять дней — редкий случай, по словам врачей.

Вера и Матвей родились прямо во время матча между Швецией и Германией, который проходил в Сочи. На эту игру и спешили супруги Снигиревы, но попали в роддом.

«За несколько часов до поездки в Имеретинскую низменность процесс начался. Муж меня привез. Примерно к концу матча я и родила», — рассказала жительница Сочи Наталья Снигирева.

Врачи шутят: в дни ЧМ даже дети появляются командами, а некоторые молодые мамы-болельщицы дают младенцам имена футболистов российской сборной. Одна из рожениц назвала сына Александром в честь нападающего национальной команды Александра Головина, а другая выбрала имя Артем в честь Артема Дзюбы.

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