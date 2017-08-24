В Сочи с начала курортного сезона отдохнули 3,6 млн человек

В пик летнего сезона береговая линия Краснодарского края переполняется в четыре-пять раз. Об этом заявил министр курортов и туризма Кубани Христофор Константиниди.

В регионе работают 470 пляжей. Федеральная программа по развитию внутреннего и въездного туризма поможет оснастить еще 32 пляжных территории протяженностью 24 км. Программа заработает с 2019 года.

Предварительные итоги уходящего курортного сезона уже начинают подводить муниципалитеты региона. В Сочи с начала лета отдохнули больше 3 млн человек. Загрузка отелей в городе-курорте на сегодняшний день составляет 95%. Этому не помешали ни прохладная погода июня, ни открытие курортов Турции.

«В бархатный сезон, по информации здравниц и туроператоров, загрузка санаторно-курортного комплекса города составит порядка 87%. Это сентябрь. В октябре — 81%», — сообщил начальник управления по курортному делу и туризму Сочи Сергей Доморат.

В межсезонье сочинские отели также не будут пустовать. До открытия горнолыжных курортов в городе запланировано около 80 больших культурных мероприятий, которые привлекут туристов. Что касается прогнозов, до конца года Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих.

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