В Сочи санатории и магазины украсят светящимися конструкциями

В мэрии представили примеры оформления фасадов светодиодами.

Власти Сочи обсудили благоустройство и ночную подсветку объектов курорта. Отмечается, что основные принципы, которым необходимо следовать руководителям объектов торговли и санаторно-курортного комплекса, это качественный материал и дизайн.

Руководителям санаториев и магазинов поручили сделать ярче фасады с помощью светового контура. Но украсить светодиодами можно также и деревья, и входные группы.

«То, что делать надо, и то, что ряд санаториев и отелей стоят темные, это факт. Каждый год подводятся итоги на лучшее оформление. И в этом году обязательно будут учитывать и световое оформление в том числе. Это в первую очередь реклама для вас», — сказал замглавы города Эдуард Волков.

Проектные решения для согласования в мэрию должны поступить в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Вернуться на ленту

Источник