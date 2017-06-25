В Сочи сборная Германии сыграет с Камеруном

Футболисты сборной Германии 25 июня в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций в Сочи поборются за первое место в группе и выход в полуфинал турнира.

Соперником сборной Германии в этом матче станет команда из Камеруна. Для выхода в плей-офф немецкой команде достаточно сыграть вничью.

«Мы ставили перед собой цель выйти из группы с первого места, теперь сделать это будет сложнее. Тем не менее будем пытаться обыграть камерунцев и постараемся занять первое место», — цитирует капитана сборной Германии Юлиана Дракслера «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на стадионе «Фишт» 19 июня прошел матч между сборными Германии и Австралии в рамках Кубка конфедераций. Игра завершилась в пользу команды из Германии — 3:2.

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

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