В Сочи сборная России по футболу вырвала ничью в матче с Бельгией

Сборная России по футболу 28 марта в товарищеском матче в Сочи сыграла вничью с Бельгией.

Встреча проходила на обновленном стадионе «Фишт». Счет в матче открыли россияне — на 3-й минуте отличился Виктор Васин. Однако уже на 17-й минуте бельгийцы сравняли счет. Автором гола стал Кевин Миральяс. В конце первого тайма сборная Бельгии увеличила отрыв до двух мячей — дубль оформил Кристиан Бентеке.

Во втором тайме российской команде удалось сократить отставание: на 74-й минуте мяч в ворота соперника отправил Алексей Миранчук. В дополнительное время сборная России сравняла счет — 3:3. Гол забил Александр Бухаров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Российский футбольный союз выплатит за матч футбольной федерации Бельгии 300 тыс. евро. Ранее болельщики сборной России по футболу обыграли бельгийцев со счетом 12:8.

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