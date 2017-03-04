В Сочи сборная России по регби проиграла Румынии в ЧМ Европы — 10:30

В Сочи 4 марта сборная России по регби проиграла сборной Румынии в третьем туре чемпионата Европы.

Игра проходила на стадионе «Центральный». В первом тайме румынские спортсмены выиграли — 14:3. Во втором тайме хозяева продолжали допускать ошибки в атаке и в защите. Ошибка российской команды на последней минуте привела к счету — 10:30.

Сборная Румынии увезла из Сочи 4 очка за победу и бонусный балл. Сборная России очков в свою копилку не добавила. Следующий матч российская команда проведет 12 марта в гостях против Грузии, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россияне уже провели две игры Евротурнира. В первой встрече они уступили испанцам, а во второй выиграли у сборной Бельгии. В сборную России в феврале на матч чемпионата Европы вызвали пять игроков регбийного клуба «Кубань».

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