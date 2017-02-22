В Сочи сборная России сыграет с Румынией в матче ЧЕ по регби

В Сочи 4 марта пройдет матч чемпионата Европы по регби среди мужских команд между сборными России и Румынии.

По итогам двухкругового турнира определится второй участник Кубка мира 2019 года от этой группы команд. Первым участником турнира стала сборная Грузии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

В первом туре сборная России сыграла на выезде с Испанией. Российские регбисты проиграли со счетом 16:6. Затем россияне обыграли на гостевом поле сборную Бельгии со счетом 18:25.

После двух туров пятерку команд, претендующих на участие в Кубке мира, возглавляет сборная Румынии. На ее счету пять баллов. У сборных России, Испании и Германии по четыре балла. У Бельгии один балл.

Матч пройдет на центральном стадионе «Юг Спорт». Начало в 14:00.

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