В Сочи сборная России сыграет в матче ЧМ с Хорватией в красных футболках

Вратарь сборной РФ проведет игру четвертьфинала ЧМ по футболу в зеленой форме.

Встреча пройдет 7 июля в Сочи и начнется в 21:00, сообщает «ТАСС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу и ее тренер Станислав Черчесов вечером 5 июля прилетели в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты. Сборная России по футболу провела первую открытую тренировку в Сочи.

В Сочи выдра Гарри предсказал победу сборной Хорватии в матче с Россией. Дельфин из Сочи предсказал победу сборной РФ в матче ЧМ против Хорватии.

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