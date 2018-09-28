В Сочи сгорел частный дом

Пожар произошел в ночь на 28 сентября на улице Урицкого в совхозе «Россия» Адлерского района.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:16. Загорелся частный одноэтажный дом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 1:23 на место прибыли пожарные и установили, что горит мансарда на площади 150 кв. м. Кровля уже обрушилась.

К 2:08 сотрудникам пожарно-спасательных подразделений удалось локализовать пожар, а в 2:35 — полностью ликвидировать возгорание.

В тушении пожара участвовали 14 человек и 4 единицы техники.

В результате возгорания есть пострадавший.

Очевидцы выложили в соцсети фото сгоревшего дома. По их словам, пожар начался из-за короткого замыкания на столбе электропередачи. Пожилая женщина получила ожоги, ее увезла скорая помощь.

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