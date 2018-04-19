В Сочи сгорел построенный в 1907 году дом лейб-хирурга Павлова

19 апреля в 07:22

Сообщение о пожаре в поселке Уч-Дере в Лазаревском районе поступило в МЧС 18 апреля.

В доме жили десять семей. На место ЧП прибыли пять пожарных расчетов. Однако дом полностью сгорел. По предварительным данным, пострадавших и жертв при пожаре нет.

Деревянный дом был построен в 1907 году. Позже его купил доктор, лейб-хирург Российской империи Евгений Павлов, который внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта. В 1912 году дачу Павлова фотографировал известный русский фотограф Сергей Прокудин-Горский, сообщает «Интерфакс».

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