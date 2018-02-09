В Сочи сгорела крыша частного дома и сарай

Сообщение о пожаре в частном доме в поселке Мирном в Адлерском районе поступило в МЧС 8 февраля в 18:24.

На место выехали три пожарных расчета и 13 человек личного состава. Оказалось, что горят кровля частного дома и хозяйственная постройка.

«Огонь локализовали в 18:54. Открытое горение ликвидировали в 19:05. Пожар полностью потушили в 19:17. Площадь возгорания составила 116 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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