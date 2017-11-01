В Сочи сгорела машина «Почты России»

Инцидент произошел 31 октября в переулке Правды в поселке Головинка.

Видеозапись с места пожара в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как пожарный расчет тушит автомобиль УАЗ, принадлежащий «Почте России». По словам очевидцев, в машине сгорели посылки.

«Сообщение о возгорании поступило в 10:23, на место прибыли две единицы техники и пять человек личного состава. В 10:36 огонь ликвидировали. Площадь составила 6 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

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