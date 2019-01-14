Пожар произошел утром 14 января в селе Барановка, в переулке Овощном.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:01. В 11:15 на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что во дворе частного дома горят гараж и хозяйственная постройка, сообщили интернет-орталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар площадью 100 кв. м локализовали в 11:20, в 11:40 ликвидировали открытое горение.

Полностью потушили возгорание в 12:05. В тушении было задействовано шесть человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

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Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 14 Янв 2019 в 2:00 PST

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