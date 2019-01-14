Пожар произошел утром 14 января в селе Барановка, в переулке Овощном.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:01. В 11:15 на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что во дворе частного дома горят гараж и хозяйственная постройка, сообщили интернет-орталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар площадью 100 кв. м локализовали в 11:20, в 11:40 ликвидировали открытое горение.
Полностью потушили возгорание в 12:05. В тушении было задействовано шесть человек и две единицы техники.
Погибших и пострадавших нет.
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