В Сочи сгорели три строительных вагончика

Возгорание произошло в Красной Поляне на улице Эстонской в ночь на 18 ноября.

Сообщение о пожаре поступило в 2:31. В 2:39 прибыли подразделения. Огонь охватил три строительных вагончика, навес и три автомобиля. В 3:45 ликвидировали открытое горение, в 4:05 пожар полностью потушили. Его площадь составила 100 кв. м.

В тушении были задействованы восемь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник