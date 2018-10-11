В Сочи школьник упал в колодец

Это произошло 11 октября на улице Бытха.
Видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их словам, второклассник провалился в открытый колодец глубиной около 2,5 м. За ребенком спустился мужчина. На место принесли спасательный ремень, мальчика вытащили из колодца.
По предварительным данным, ребенок получил ушибы.
Информация о произошедшем уточняется.
В пресс-службах ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ЮРПСО МЧС России интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что заявок о произошедшем не поступало.
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