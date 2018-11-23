В Сочи школьники «взломали» два электромобиля

В таком необычном формате прошел экзамен по кибербезопасности для воспитанников образовательного центра «Сириус».

Перед ними стояла задача не допустить запуск ракеты после хакерской атаки на импровизированный центр управления системами обороны страны. Подсказки преподаватели спрятали в двух автомобилях, которые нужно было открыть, отключив электронную систему защиты.

«На самом квесте надо сначала отключить систему запуска ракеты, также получить разную информацию по крупицам. На самой Тesla тоже находятся лог-файлы, которые тоже нужно собрать и получить доступ к ней, после этого, сложив все воедино, получить информацию о том, кто это сделал», — пояснил воспитанник образовательного центра «Cириус» Теодор-Арсений Ларионов-Тришкин.

Экзамен в формате квеста проходил для слушателей курса «Информационная безопасность». Это новая образовательная коллаборация центра и компании «Ростелеком». Обучение проходили 60 старшеклассников, это победители всероссийской онлайн-олимпиады. На протяжении трех недель им читали лекции по криптографии, веб-безопасности и киберкриминалистике.

«Они проявляют себя как люди, которые в состоянии заниматься исследованиями, заниматься защитой, как специалисты, которые сейчас на базовом уровне уже глубоко погружаются в тематику, в основу кибербезопасности с возможностью дальнейшего профессионального роста», — отметил директор центра мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты компании «Ростелеком-Solar» Владимир Дрюков.

Курс по кибербезопасности теперь станет отдельным образовательным направлением в центре для одаренных детей. Следующий набор школьников ожидается в 2019 году.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник