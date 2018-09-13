В Сочи снесли незаконные ларьки

Павильоны снесли в Адлере на улице Демократической. Сроки действия договоров аренды у владельцев торговых точек истекли еще в 2017 году.
О том, что павильоны подлежат сносу, собственники знали заранее, уведомления они получили еще в мае. Однако сносить сами отказывались и продолжали работать. Строения демонтировали за счет районной администрации.
«Эта работа плановая. Она ведется на постоянной основе. Предприниматели, у которых истек срок аренды, они его обязаны продлить либо демонтировать объекты. В этом году демонтировано 23 объекта, планируется демонтировать еще около 50 объектов», — отметил глава Адлерского района Денис Юрковский.
В Сочи уже несколько лет ведут борьбу с беспорядочной торговлей. Территории, которые незаконно эксплуатируются предпринимателями, освобождают от ларьков и используют под зеленые зоны и игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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