В Сочи соберут самый большой в мире горнолыжный оркестр

В горах Сочи 1 апреля участники карнавала BoogelWoogel планируют установить два рекорда Гиннесса.

Их поставят сноубордисты и горнолыжники на курорте «Роза Хутор». Один из рекордов – самый большой горнолыжный оркестр, второй — рекордный спуск в купальниках, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы фестиваля.

Руководить горнолыжным оркестром в Сочи будет шоумен Александр Пушной.

«Чтобы стать музыкантом-рекордсменом нужно уметь громко и весело играть на любом духовом, компактном ударном или другом громком инструменте, уметь хотя бы медленно, но верно катиться на лыжах или сноуборде с горы, а самое главное — совмещать эти два занятия без вреда для себя и окружающих», — рассказали организаторы.

Для заезда в купальниках участники должны быть одеты в купальный костюм, носки, очки, ботинки и лыжи или сноуборд. Зарегистрироваться для участия в установлении рекорда Гиннесса можно c 1 марта на сайте фестиваля, с помощью группы «ВКонтакте» или на месте проведения мероприятия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карнавал BoogelWoogel пройдет на курорте «Роза Хутор» с 30 марта по 2 апреля. Планируется, что участниками мероприятия в этом году станут более 20 тыс. человек.

Фоторепортаж с прошлогоднего фестиваля BoogelWoogel смотрите здесь.

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